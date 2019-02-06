- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
- Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»11:50
- В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина11:03
- На Донбассе ВСУ уничтожили бронетранспортер боевиков10:46
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- "Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит" 08:45
- Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты08:15
- Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»07:45
«Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире
В связи с большим показателем загрязненности минами и огромным количеством подрывов людей на боеприпасах Донбасс сохраняет первенство в рейтинге наиболее опасного региона мира.
Как передает replyua.net, соответствующее заявление распространили представители ООН, отметив, что на протяжение последнего года ситуация особо не изменилась. Высокая загрязненность минами фиксируется в регионе уже третий год подряд.
Тем временем, в социальных сетях четко назвали виновных за первое место в мировом антирейтинге, отметив, что это – Россия.
Суть проблемы с заминированными территориями заключается в отказе оккупантов составлять карту минных полей. Они не принимают во внимание то, что на минах могут подорваться мирные жители. Жители оккупированного Донбасса говорят, что даже после возвращения региона под контроль Украины переселенцы вряд ли вернутся в родные города из-за очень большого риска случайно наткнуться на неразорвавшиеся боеприпасы.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, заминировано
- В ОРДЛО устроили единый с РФ "день огня"
- Кремль снова обвинил Украину в срыве "Минска" и нежелании признавать террористов "ЛДНР"
- Мнение: Украина не проведет полной амнистии для сепаратистов и не оставит Л-ДНР в нынешнем виде в составе страны
- Россия прекращает подачу электроэнергии на оккупированные территории Донбасса
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- В "ДНР" говорят об интеграции в Россию. Непонятно только: их приглашают?
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
- Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»11:50
- В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина11:03
- На Донбассе ВСУ уничтожили бронетранспортер боевиков10:46
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- "Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит" 08:45
- Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты08:15
- Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»07:45
- Над Китаем промчалась флотилия НЛО. ВИДЕО14:54
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- В Виннице запустили завод по производству солнечных панелей14:30
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
- Как восстановиться после приема антибиотиков: «спасение для печени»14:07
- Янукович выступит с оправдательной речью и готовит Украине сюрприз 13:48
- Супрун объяснила, чем опасно для украинцев ее отстранение от должности13:32
- Украинка произвела фурор на шоу America’s Got Talent и пробилась в финал (ВИДЕО)13:16
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Порошенко предупредил РФ о проходе кораблей Украины через Керченский пролив12:42
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери