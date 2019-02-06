Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире

06.02.2019 14:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире

В связи с большим показателем загрязненности минами и огромным количеством подрывов людей на боеприпасах Донбасс сохраняет первенство в рейтинге наиболее опасного региона мира.

Как передает replyua.net, соответствующее заявление распространили представители ООН, отметив, что на протяжение последнего года ситуация особо не изменилась. Высокая загрязненность минами фиксируется в регионе уже третий год подряд.

Тем временем, в социальных сетях четко назвали виновных за первое место в мировом антирейтинге, отметив, что это – Россия.

Суть проблемы с заминированными территориями заключается в отказе оккупантов составлять карту минных полей. Они не принимают во внимание то, что на минах могут подорваться мирные жители. Жители оккупированного Донбасса говорят, что даже после возвращения региона под контроль Украины переселенцы вряд ли вернутся в родные города из-за очень большого риска случайно наткнуться на неразорвавшиеся боеприпасы.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, заминировано
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх