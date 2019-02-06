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В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина

06.02.2019 11:03
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В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина

6 февраля в Пролетарском районе неподконтрольного Украине Донецка произошел пожар в гараже автогаражного кооператива по улице Литке, в результате которого погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

Отмечается, что огнем уничтожены мебель и вещи на площади 6 квадратных метров, повреждена внутренняя обшивка гаража. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, пожар, ДНР, ОРДО, погиб
 
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