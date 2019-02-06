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Архив - Донецкая область

В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»

06.02.2019 19:33
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В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке требуют от мирных жителей «собирать посылки солдату». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» и «Общественного Движения «Донецкая Республика» объявили сбор продуктов для боевиков «ДНР» и российских оккупантов. У мирных жителей «собирать» «посылки солдату». Первыми под добровольо-принудительное «собирание посылок» попадают бюджетники, школьники, студенты и даже воспитанники детских садов.

Все «посылки» требуют приносить в председателя «общественные приемные» «ОДДР» главаря «ДНР» Дениса Пушилина. В Горловке главным организатором «сбора посылок» является ярая приспешница «ДНР», глава горловского «филиала ОДДР» Ольга Зинич.

При этом, оккупационные власти откровенно не хотят видеть, что люди еле стягивают концы с концами, многие если и получают зарплату, то её не хватает даже на самые необходимые продукты для своей семьи. На многих предприятиях, например, на «Стироле», люди не получают никакой зарплаты уже 6 месяцев. 



Теги: Донбасс, посылка, ДНР, школьники
 
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