Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек

06.02.2019 18:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек

Во временно оккупированной Горловке стремительно растет смертность гражданского населения. Так, за неделю «внезапно» умерли 66 человек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке стремительно растет смертность среди мирного населения. Речь ведется не о хронически больных и долго болевших людях, а о «внезапной» смертности. Притом, часто умирают не старые люди. Причин множество, но главное – пребывание в состоянии постоянного стресса, нищета, отсутствие возможности получения полноценной медицинской помощи. Так, за прошедшую неделю «внезапно» умерли 66 человек, 5 человек покончили жизнь самоубийством и двое пропали без вести.

Цифры смертности людей в лечебных учреждениях старательно скрываются.

При этом за неделю в городе родились 10 младенцев. 



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, умерли, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх