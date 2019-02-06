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«Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
Главари «ДНР» пообещали принять «необходимые меры» для ускорения процесса пересечения контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил «председатель Народного Совета ДНР» Владимир Бидевка.
Так, представитель ОРДО отметил:
«На пунктах пропуска „Александровка“ и „Еленовка“ запланированы значительные инфраструктурные изменения. Этим занимается рабочая группа, созданная Главой Республики в конце прошлого года. Ведомства, которые осуществляют пограничный контроль, уже работают над созданием единой базы данных и соответствующей нормативно-правовой регламентацией процесса для ускорения процедуры пересечения границы».
По его словам, с 28 января текущего года на каждом из четырех действующих на линии фронта пропускных пунктов ситуацию с очередями изучают так называемые «парламентарии». Ими выявлен ряд проблем, который замедляет пересечение — недостаток кадров, отсутствие указателей вблизи пунктов, а также неочищенные от снега подъезды к объектам.
Также, Бидевка отметил, что ежедневно на каждом из пунктов пропуска за обстановкой следят по «два депутата». Наблюдения показали, что наибольшая нагрузка приходится на КПП «Горловка», «Александровка» и «Еленовка». Пропускной пункт «Октябрь» на юге загружен примерно до 14:00.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, КПВВ, ОРДЛО, ОРДО
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