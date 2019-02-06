Главная / Новости / Донецкая область / Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии
Последние новости раздела
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
- Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»11:50
- В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина11:03
Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии
06.02.2019 19:15
Сейчас в Украине проживает более 500 тысяч граждан, которые являются пенсионерами и переселенцами. Еще около 700 тысяч граждан Украины – пенсионеры, которые остались на временно неподконтрольных украинской власти территориях. О нескольких интересных фактах о пенсии рассказали эксперты программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») на сайте организации.
«Они лишены права на пенсию и оставлены фактически один на один с вызовами оккупации», – отмечается в сообщении.
Итак:
- Пенсия – это имущество. Лишение лица имущества – является вмешательством в право собственности.
- Право на пенсию возникает, когда лицо делает обязательные взносы в пенсионный фонд, как право собственности на часть этого фонда. Это право не зависит от того, получает ли человек пенсию «на руки».
- Пенсия – это не социальная помощь или подарок государства. Это заработанные и отложенные человеком деньги.
- Государство может вмешиваться в право на пенсию, но такое вмешательство должно быть предусмотрено законом.
- Гражданин имеет право защищать свое конституционное право на пенсию в судебном порядке.
Напомним, в Украине обязательства переселенцев иметь справку ВПЛ нарушают их конституционные права, а некоторые ВПЛ из-за проверок и других актов правительства не доживают до решения судов и выплат их законной пенсии.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, пенсии
Читайте также:
- К переселенцам, получающим выплаты, выдвигают дополнительные требования, – правозащитники
- В Киеве живет наибольшее число переселенцев
- ВПЛ обещают долгосрочные программы
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев
- Переселенцы стали значительно чаще обращаться в суд из-за невыплаты пенсий
- Кабмін надав важливу інформацію щодо переселенців
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
- Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»11:50
- В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина11:03
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- Порошенко анонсировал отказ Украины от импорта газа и назвал сроки18:46
- В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ18:30
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Янукович на пресс-конференции: "В Ростове много украинцев. Нас изгнали, но за что?"17:57
- Россия готовится еще к одной военной операции у берегов США 17:38
- С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах17:20
- Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта17:00
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж