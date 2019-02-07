Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"

07.02.2019 13:48

Российские пропагандисты намереваются отомстить украинским бойцам за уничтожение "Урала" боевиков на Донбассе.

После того как офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан Штирлиц в Сети опубликовал видео, где украинская армия разносит вражеский грузовик, в комментарии к публикации появилась угроза от "спикера" "ЛНР" Андрея Марочко, передает "Диалог.UA".

"Чувак, жди видос, по кому вы попали", - отреагировал представитель фейковой республики.

Украинский военнослужащий не растерялся и сделал обличающий пост в ответ оккупанту, в котором раскрыл намерения пропагандистов страны-агрессора сделать на скорую руку постановочный ролик, чтобы обвинить украинских бойцов в нарушении договоренностей.

Блогер пожелал пропагандистам "не лохануться", рисуя в спешке красные кресты на грузовик, меняя номерные знаки и выполняя прочие "финты", чтобы скрыть участие путинской армии в войне на оккупированном Донбассе.

Ранее боевики выдали глупый фейк о пойманных "агентах СБУ", который высмеяли соцсети. Также в оккупированном Донецке подняли бунт против оккупантов. Соответствующие кадры показали в Сети.



Источник: www.dialog.ua