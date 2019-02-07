Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года

07.02.2019 12:30

Астролог Влад Росс составил собственный прогноз на наступивший год Свиньи.

Росс рассказал, что 2019 года будет ознаменован экономическим ростом. Гривна будет стабильной до осени. Такая же ситуация и с долларом.

В отношении России астролог ожидает ухудшение.

«После наших парламентских выборов, Россия начнет давить на нашу страну еще больше. Это будет осенью и зимой. Будет и критический период в отношениях с соседями — это ноябрь-декабрь 2019 года», — рассказал он.

По мнению эксперта, никаких сдвигов не ожидается в конфликте в Донбассе и ситуации с оккупацией Крыма.

Источник: https://donpress.com