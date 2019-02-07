У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ

07.02.2019 10:15

За минувшие сутки подразделения НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным штаба, члены НВФ вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток»):

«-из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Лебединский;

-из гранатометов — в районе населенного пункта Павлополь;

-из минометов калибра 82 мм. — в районе населенного пункта Пески.

-из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Водяное».

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции:

«-Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Крымское;

-из автоматических гранатометов — в районе Хутора Свободный;

-из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Южное;

-дважды из минометов калибра 82 мм., — в районе населенного пункта Жованка.

-со стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская».

По данным украинской разведки, за сутки двое члена НВФ были убиты и один получил ранения. Также уничтожен грузовик противника военной марки «Урал».

Источник: https://donpress.com