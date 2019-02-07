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У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ
За минувшие сутки подразделения НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
По данным штаба, члены НВФ вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток»):
«-из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Лебединский;
-из гранатометов — в районе населенного пункта Павлополь;
-из минометов калибра 82 мм. — в районе населенного пункта Пески.
-из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Водяное».
При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции:
«-Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Крымское;
-из автоматических гранатометов — в районе Хутора Свободный;
-из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Южное;
-дважды из минометов калибра 82 мм., — в районе населенного пункта Жованка.
-со стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская».
По данным украинской разведки, за сутки двое члена НВФ были убиты и один получил ранения. Также уничтожен грузовик противника военной марки «Урал».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР, ВСУ, НВФ
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