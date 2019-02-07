Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению

07.02.2019 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В декабре 2018 года Мариупольсий городской совет принял программу стоматологической помощи гражданам льготной категории. На реализацию проекта из местного бюджета выделили 1 млн 483 тысяч гривень. Городской стоматологический центр уже начал принимать посетителей, сообщают местные журналисты.

Центр состоит из трех поликлиник и одного небольшого отделения, расположенных в разных районах города. Всего в нем работают 93 специалиста.

По словам заведующей детским отделением стоматологии Ольги Мальковой, за день специалисты принимают до 10 детей. В работе используют местную анестезию, цементы и фотопломбы.

По словам заведующей терапевтическим отделением Татьяны Гаран, взрослых пациентов обслуживают в половину меньше. 

В Центре также работает хирург и физиотерапевтический кабинет.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, Мариуполь, стоматология
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх