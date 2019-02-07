В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению

07.02.2019 21:30

В декабре 2018 года Мариупольсий городской совет принял программу стоматологической помощи гражданам льготной категории. На реализацию проекта из местного бюджета выделили 1 млн 483 тысяч гривень. Городской стоматологический центр уже начал принимать посетителей, сообщают местные журналисты.

Центр состоит из трех поликлиник и одного небольшого отделения, расположенных в разных районах города. Всего в нем работают 93 специалиста.

По словам заведующей детским отделением стоматологии Ольги Мальковой, за день специалисты принимают до 10 детей. В работе используют местную анестезию, цементы и фотопломбы.

По словам заведующей терапевтическим отделением Татьяны Гаран, взрослых пациентов обслуживают в половину меньше.

В Центре также работает хирург и физиотерапевтический кабинет.

Источник: https://zi.dn.ua