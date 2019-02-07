- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
«Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»
В случае захвата главарями «ДНР» активов коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» без водоснабжения может остаться вся Донецкая область. Об этом рассказал работник «Воды Донбасса», сообщают «Новости Донбасса».
По словам источника, канал «Северский Донец — Донбасс» может руководиться только из одной точки, а не двух, так как могут возникнуть противоречия между командами и «трудно будет найти виноватого».В итоге Донецкая область может полностью остаться без централизованного водоснабжения.
«Работа агрегатов, поддержка уровня канала — это все ведется централизовано — вплоть до Мариуполя — с одного диспетчерского пункта, который находится в Донецке», — сообщил собеседник.
Также источник опроверг заявления главарей «ДНР» о задолженности у «Воды Донбасса» перед своими сотрудниками на неподконтрольной Украине территории за 4,5 месяца. По его словам работники получают деньги каждый месяц, но не в полном объеме — т 70−80% от всей суммы.
Он подчеркнул, что зарплата сотрудников зависит от суммы, которую население оплатило предприятию. Однако из-за низкого тарифа на услуги в ОРДО образовывается задолженность по зарплатам.
Собеседник отметил, что заявления главарей «ДНР» взять активы под свой контроль лишь усугубляет ситуацию. Жители не понимая кому необходимо оплачивать за услуги вообще перестают платить.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Вода Донбасса, захват, ДНР
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась под обстрелом
- Вооружённые люди не пускают сотрудников Донецкой телерадиокомпании на работу
- "Губаревцы" целый день бродили по Донецку и захватывали всё, что попадалось под руку (ФОТО + ВИДЕО)
- Официальное заявление мэрии: "Донецкая республика - не власть, а самозванцы"
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- "Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта21:30
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы21:16
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог