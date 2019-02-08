Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории

08.02.2019 22:26

Оккупанты препятствуют деятельности СММ ОБСЕ

На Донбассе боевики продолжают препятствовать международным наблюдателям осуществлять мониторинг. Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на пресс-центр ООС.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории, тем самым препятствуют деятельности Миссии.

По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 7 февраля, зафиксировано ограничение свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии. Боевик на блокпосту возле населенного пункта Верхньошироковское отказал патрулю Миссии в проезде к месту мониторинга, ссылаясь на необходимость предварительного получения разрешения от его командиров. Через некоторое время ожидания блокпосту международным наблюдателям позволили проехать.

Кроме того, такие действия представителей вооруженных формирований РФ и их наемников о запрете доступа наблюдателей СММ ОБСЕ приобретают системный характер. Так, двое оккупантов в очередной раз не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи Заиченко. Тем самым боевики не позволили наблюдателям ОБСЕ проехать в западном направлении до поселка Пикузы.

Также, по блокпосту вблизи Ясиноватой двое вооруженных боевиков в очередной раз отказали патрулю Миссии в проезде. Последний случай подобной задержки был зафиксирован в ежедневном отчете СММ от 4 февраля 2019.