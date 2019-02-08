Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории

08.02.2019 22:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории

Оккупанты препятствуют деятельности СММ ОБСЕ

На Донбассе боевики продолжают препятствовать международным наблюдателям осуществлять мониторинг. Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на пресс-центр ООС.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории, тем самым препятствуют деятельности Миссии.

По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 7 февраля, зафиксировано ограничение свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии. Боевик на блокпосту возле населенного пункта Верхньошироковское отказал патрулю Миссии в проезде к месту мониторинга, ссылаясь на необходимость предварительного получения разрешения от его командиров. Через некоторое время ожидания блокпосту международным наблюдателям позволили проехать.

Кроме того, такие действия представителей вооруженных формирований РФ и их наемников о запрете доступа наблюдателей СММ ОБСЕ приобретают системный характер. Так, двое оккупантов в очередной раз не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи Заиченко. Тем самым боевики не позволили наблюдателям ОБСЕ проехать в западном направлении до поселка Пикузы.

Также, по блокпосту вблизи Ясиноватой двое вооруженных боевиков в очередной раз отказали патрулю Миссии в проезде. Последний случай подобной задержки был зафиксирован в ежедневном отчете СММ от 4 февраля 2019.



Теги: наблюдатели, боевик, территория, ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх