Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

День на Донбассе: один погибший, двое раненых

08.02.2019 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
День на Донбассе: один погибший, двое раненых

Сепаратисты один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе за день, 8 февраля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских войск. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка. Вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе Хутора Вильный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, погибший, раненые
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх