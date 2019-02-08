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Названы три «взрывных» места в Донецкой области.
08.02.2019 12:40
Представители СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО) на Донетчине в период с вечера 5 февраля по вечер 6 февраля.
Среди прочего, зафиксировано приблизительно 85 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 200 взрывов).
Большинство НРПО зафиксировано в районах к юго-востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) и к юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя).
Источник : http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, взрыв, Донетчина
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