В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»

08.02.2019 11:40

Оккупационные «власти ДНР» требуют, чтобы учащиеся школ временно оккупированных Донецка и Макеевка приносили сгущенку, чай, варенье и другие продукты для «посылок солдату». Родители школьников возмущены. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированных Донецке, Макеевке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» заставляют учащихся школ приносить сгущенку, чай, варенье и другие продукты для «посылок солдату». Родители возмущены и готовы вместо сгущенки и варенья отправить далеко несъедобные вещества. Однако, как выяснилось, основная часть того, что оккупанты собирают у детей, до «солдат» так и не доходит.

Вот что рассказывают дончане и макеевчане в соцсетях:

«В школе очередная акция «Посылка солдату». Принести варенье, сгущёнку, чай и т.д. самые нуждающиеся блеать… #Дыра #Макеевка #Донецк»,

«Нужная акция: варенье с ф…ом, сгущенка с кр…м и час с б…й...»,

«От началки сгущенка, при этом вояки жалуются, что до них абсолютно, от слова СОВСЕМ НИЧЕГО не доходит, но и они не голодают...».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Следует отметить, что ранее сообщалось, что такая же «акция» проводится во временно оккупированной Горловке.