Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили об открытии «представительского центра ДНР»

08.02.2019 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

9 февраля, в итальянском городе Верона откроется «представительский центр ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МИД ДНР».

В «ведомстве» уточнили:

«Представительский центр ДНР в Вероне будет выполнять представительские функции, а также способствовать проведению совместных информационных кампаний по укреплению международного имиджа ДНР, расширению экономических, социокультурных, академических связей с зарубежными государствами».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, открытие, ДНР, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх