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120 человек не смогли пройти через КПВВ
В течение недели все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в пределах Донецкой и Луганской областей работали по зимнему графику и в штатном режиме. За это время линию разграничения пересекли 233 тыс. граждан и 27,8 тыс. транспортных средств.
За неделю было отказано в пропуске через линию соприкосновения 120 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов, сообщает avdeevka.city.
Отмечается, что в течение недели подконтрольные России боевики три раза нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. По отдельным решениям командования Объединенных сил в этих случаях была продолжена работа контрольных пунктов и пограничниками дополнительно пропустили через линию разграничения 214 граждан и 107 транспортных средства.
Также пограничниками в КПВВ оформлены 8 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.
Кроме того, пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 11 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки и 3 недействительных идентификационных документа, выданных оккупационной администрацией РФ.
К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 10 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы.
При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 7 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Нацполицию направлены соответствующие уведомления.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, КПВВ
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