- Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре10:02
- У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя09:43
- Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 09.02.201908:59
- В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены08:36
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"08:22
- В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций07:59
- Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"07:31
- Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории22:26
Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на гололед на улицах — дороги не посыпают и никак не убирают неделями.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По их словам, очень скользко как во дворах жилых домов, так и просто на тротуарах, включая улицы в самом центре города.
«Сегодня шел, каток прям небо видно», — пишут дончане.
«В моем районе только мусор недавно соизволил убрать. А дороги как-то сами к весне растают, видимо», — отметил еще один автор.
«Шла по Горького сегодня, чуть не убилась! Как стекло, даже не посыпано. Центр называется!» — возмущена участница обсуждений.
«У нас Калининский никак не чистят», — сообщают комментаторы.
В то же время на некоторых участках лед начали убирать — его раскалывают, превращают в «кирпичики» и бросают на обочинах в таком виде. Горы льда в своем дворе сфотографировал один из пользователей (см. фото).
«Возле Центр. офиса „Феникс“ целый день коммунальщики долбают лед. Уже можно даже идти не по льду, а по фемке», — пишут комментаторы.
Теги: Донецк, Донбасс, гололед, лед, коммунальщики, дороги, соцсети
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- В донецкой травматологии аншлаг, пациенты общаются неохотно (ФОТО)
- Донбасс - это сила! Но сосульки сильнее...
- Донецк готовится к снегопадам
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- Дерзкое нарушение: коммунальщики заплатили два миллиона за несуществующий ремонт
- Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре10:02
- У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя09:43
- Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 09.02.201908:59
- В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены08:36
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"08:22
- В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций07:59
- Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"07:31
- Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории22:26
- Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре10:02
- У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя09:43
- Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 09.02.201908:59
- В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены08:36
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"08:22
- В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций07:59
- Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"07:31
- Бельгия поддержит санкции против России22:48
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается