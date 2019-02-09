Еще один предатель Украины из Горловки поймал "ответку"

09.02.2019 14:19

28-летний террорист был уничтожен 7 февраля. Он входил в одно из бандформирований "ДНР". "200-й" предатель Украины Александр Прокопчук родом из Горловки, фото боевика показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает "Диалог.UA".

У друзей предателя траур, они ликвидированного боевика называли самым веселым. "200-я бригада 7 февраля пополнилась очередным бойцом. Прокопчук Александр из Горловки. Все будет Украина и победа за нами!" — написал в своем сообщении Анатолий Штефан. Особых интересов террорист не имел, в соцсетях боевик в основном был подписан на группы знакомства с девушками.