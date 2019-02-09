Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки

09.02.2019 19:44

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщает источник, 7 февраля 2019 года, ликвидирован боевик «ДНР» Прокопчук Александр Валерьевич. О Прокопчуке известно, что он родился в Горловке 21 апреля 1990 года рождения.