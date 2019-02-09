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На Донбассе погиб боец ВСУ: дома его ждали жена и две дочки
На Донбассе 8 февраля, в районе Авдеевской промзоны во время боевого дежурства погиб старший солдат 93-й отдельной механизированной бригады Игорь Наконечный (позывной Замок).
Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает 93-я ОМБр, передает donpress.com.
Игорь родился 3 июля 1988 в селе Шулудьковка на Харьковщине. После окончания школы он поступил в Темневский учебный центр № 100, который закончил в 2013 году, получив специальность токаря.
На момент начала войны Игорь вместе с женой жили в городе Волноваха Донецкой области. Поэтому, он не раздумывая пошел защищать украинскую землю, свой собственный дом, свою семью.
В 2015 году старший солдат Наконечный воевал в 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, где за преданную службу получил «Знак почета» Министерства обороны Украины. Затем служил в 28-й ОМБр.
В ряды холодноярцев Замок пришел в 2018 году, когда бригада воевала в районе его родной Волновахи.
Дома у Игоря остались жена Людмила и две дочери.
«Выражаем искренние соболезнования родным Игоря. Мы скорбим вместе с вами. Он навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Волноваха, гибель, ВСУ, Минобороны, соцсети, авдеевская промзона
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