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На Донбассе погиб член НВФ из Горловки
09.02.2019 12:41
На Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб член НВФ «ДНР» Прокопчук Александр Валерьевич из Горловки.
Об этом на своей странице в Twitter рассказал блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
По информации соцсети, Прокопчук Александр Валерьевич жил в Горловке (воевал за «ДНР»). Родился 21 апреля 1990 года, погиб 7 февраля 2019.
Обстоятельства его смерти требуют уточнения.
Теги: Донбасс, Горловка, гибель, ДНР, соцсети, НВФ
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