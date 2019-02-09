На Донбассе погиб член НВФ из Горловки

09.02.2019 12:41

На Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб член НВФ «ДНР» Прокопчук Александр Валерьевич из Горловки.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

По информации соцсети, Прокопчук Александр Валерьевич жил в Горловке (воевал за «ДНР»). Родился 21 апреля 1990 года, погиб 7 февраля 2019.

Обстоятельства его смерти требуют уточнения.