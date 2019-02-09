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На Донетчине заболеваемость корью превысила эпидпорог
09.02.2019 11:42
На Донетчине заболеваемость корью превысила эпидемиологический порог.
Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на данные Донецкого областного лабораторного центра МОЗ.
Сообщается, что с 1 января и по 7 февраля в регионе зафиксировано 248 случаев заболеваемости корью. Среди заболевших 113 - дети.
"Только за последнюю неделю прирост составил 67 человек. Речь идет о высоком уровне заболеваемости корью - 13,2 на 100 тысяч населения. Это говорит о том, что эпидпорог превышен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных зафиксировано в Мариуполе и Бахмуте.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, дети, эпидемия, корь, Бахмут
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