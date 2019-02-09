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На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети
Боевики «ДНР», российские оккупанты и их сторонники собирают деньги на похороны убитых боевиков через социальные сети.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На похороны убитых и умерших боевиков «ДНР» и российских наемников «сослуживцы» и сторонники боевиков собирают деньги через соцсети. Так, «волонтер» Алексей Смирнов просит собрать за 2 дня 40.000 рублей.
Однако, Смирнов уже неоднократно попадался на сборе «гуманитарной помощи» и денег, которые затем неизвестно куда девались. Поэтому, даже среди сторонников боевиков «ДНР» и российских наемников возникают вопросы – толи на похороны боевиков и российских наемников действительно не выделяются деньги, то ли Смирнов внова решил «подправить свои финансовые дела»:
«Срочный сбор! Нужно похоронить 4 друзей. Путь их закончился. Необходимо собрать 40000. Срок сбора 2 дня. Без подробностей, но без вас не справимся. Карта Сбербанка: ХХХХХХХХХХХХХХХХ Яндекс Деньги: ХХХХХХХХХХХХХХ Или через сайт:»,
«Я так понимаю, варианта ровно 2: 1) корпус нихера не выделяет на похороны; 2) Лёша решил на лохах подзаработать».
Теги: Россия, Донбасс, деньги, похороны, ДНР, боевики, соцсети
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