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Архив - Донецкая область

На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети

09.02.2019 21:23
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На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети

Боевики «ДНР», российские оккупанты и их сторонники собирают деньги на похороны убитых боевиков через социальные сети.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На похороны убитых и умерших боевиков «ДНР» и российских наемников «сослуживцы» и сторонники боевиков собирают деньги через соцсети. Так, «волонтер» Алексей Смирнов просит собрать за 2 дня 40.000 рублей.

Однако, Смирнов уже неоднократно попадался на сборе «гуманитарной помощи» и денег, которые затем неизвестно куда девались. Поэтому, даже среди сторонников боевиков «ДНР» и российских наемников возникают вопросы – толи на похороны боевиков и российских наемников действительно не выделяются деньги, то ли Смирнов внова решил «подправить свои финансовые дела»:

«Срочный сбор! Нужно похоронить 4 друзей. Путь их закончился. Необходимо собрать 40000. Срок сбора 2 дня. Без подробностей, но без вас не справимся. Карта Сбербанка: ХХХХХХХХХХХХХХХХ Яндекс Деньги: ХХХХХХХХХХХХХХ Или через сайт:»,
«Я так понимаю, варианта ровно 2: 1) корпус нихера не выделяет на похороны; 2) Лёша решил на лохах подзаработать».



Теги: Россия, Донбасс, деньги, похороны, ДНР, боевики, соцсети
 
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