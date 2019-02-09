Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ

09.02.2019 22:18

Российские оккупанты препятствуют нормальной работе наблюдателей СММ ОБСЕна временно не подконтрольной Украине территории Донбасса.

Об этом сообщают в пресс-службе Операции объединённых сил со ссылкой на информацию СЦКК.

Боевики отказали во въезде на пункте Верхнешироковское к месту мониторинга патрулю миссии ОБСЕ, в пятницу, 8 февраля, аргументируя это тем, что им якобы нужно получить разрешение «командования».

В СЦКК заявили, что такое препятствие со стороны наемников Российской Федерации приобрело системный характер.

Последняя фиксация не допуска миссии боевиками была сделана 4 февраля. Но тогда, после вмешательства «командира», патруль все таки пропустили.