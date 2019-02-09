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Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации
Председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев сообщил, что из разных регионов Украины правозащитникам поступает тревожная информация: чиновники социальных служб продолжают дискриминационную практику проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту жительства/пребывания.
Если переселенца не застали, ему останавливают социальные выплаты. Как с этим бороться, Козырев рассказал на своей странице в Фейсбуке, передает avdeevka.city.
«Как известно, постановлением Верховного суда от 20.12.2018 года по делу 826/12123/16 такая крепостная практика признана незаконной. Окончательно, без права обжалования», – написал он. В случае, если к вам пришли с проверкой, правозащитник рекомендует: «Не препятствуйте, не скандальте, не нервничайте. Только заметьте сначала этому господину, что согласно Постановления ВСУ от 20.12.2018 года проверка незаконна, а решение суда госслужащим нужно выполнять. И если, тем не менее, будет составлен акт проверки, подпишите его, но обязательно сфотографируйте этот акт на свой телефон».
Также Козырев рекомендует записать полное имя проверяющего, его должность и обратиться с этой информацией и фото к правозащитникам ([email protected]). Юристы могут подать заявление о возбуждении уголовного дела в ваших (и не только ваших) интересах.
Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда Украины признал незаконными два постановления Кабмина, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.
Менеджер программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») Валерия Вершинина считает неэффективной действующую систему учета переселенцев.
Напомним, что в Донецкой области по состоянию на 31 января официально зарегистрировано 487 532 внутренне перемещенных лиц. Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, суд, дискриминация, уголовное дело, переселенцы, соцсети, ВПЛ, проверки
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