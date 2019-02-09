Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"

09.02.2019 07:31

Людей беспокоит колоссальная задолженность по заработной плате, а еще больше – перспектива закрытия предприятия и потеря рабочих мест. Работники завода справедливо опасаются, что как только их выпроводят с производства, мощности вырежут на металл, вывезут в РФ и разграбят.

Сотрудники завода "Стирол" в оккупированной Горловке (Донецкая область) от отчаяния решили ехать в Москву и требовать социальных гарантий. Примечательно, что жители "ДНР", которая позиционирует себя как независимая республика, отлично понимают, что на местах устроились гауляйтеры, а настоящая власть находится в Белокаменной.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Как передает телеграм-канал "Караул" сторонников "ДНР", в закрывающемся "Стироле" пообещали бросить подачку в виде задолженности за январь, игнорируя прочие месяцы недостачи. И это неудивительно, ведь благодаря большому числу праздников и выходных на первый зимний месяц приходится самая маленькая сумма долгов по зарплате. Работники понимают, что после январской получки они больше ни копейки от властей псевдореспублики не увидят и без работы останутся. Именно по этому пришли к выводу искать справедливости у "московского барина".

"Друзья горловчане и работники Стирола.Мы должны понимать и трезво смотреть на вещи. Вероятно грядет сокращение и консервация в основной массе производственных мощностей Стирола и возможно некоторое перепрофилирование ряда мелких цехов (главное, чтоб не порезали завод). Поэтому готовьтесь и требуйте, чтобы вероятное сокращение прошло по закону с выплатой всех причитающихся компенсаций", - уточняет "Караул". Напомним, на "Стироле", ранее считающимся гордостью Донбасса и одним из самых стабильных предприятий отрасли, зарплату не выплачивают уже седьмой месяц.