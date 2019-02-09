Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата

09.02.2019 21:57

Спецслужбы РФ и наемники незаконных вооруженных формирований на Донбассе планируют поджоги храмов УПЦ Московского патриархата для дестабилизации обстановки в Украине.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает donpress.com.

Сотрудникам СБУ стало известно, что российские спецслужбы и подчиненные им «МГБ ЛНР/ДНР» ищут исполнителей, готовых устроить поджоги культовых сооружений УПЦ МП. В качестве вознаграждения обещаны 2000 долларов США.

«При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков», — сказано в сообщении.

Украинские спецслужбы располагают материалами переговоров между заказчиком и вероятным исполнителем. В процессе разговора кураторы объясняют, что необходимо снять на видео 10 секунд пожара, нарисовать определенные символы. Исполнителю не рекомендуют брать с собой сим-карту, а в телефоне необходимо включить режим «авиа». Церковь (обязательно Московского патриархата) можно не сжигать дотла, достаточно, чтобы она просто загорелась.