Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса

09.02.2019 15:44

Правящая коалиция продвигает идею создания "автономии" на Донбассе, инициированную Виктором Медведчуком, которая фактически воспроизводит требования Кремля.

Такое мнение высказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на владу", пишет Апостроф.

"Это совершенно недопустимо. Это наша территория, наша земля, так же, как и Крым - это Украина", - заявила Юлия Тимошенко.

"Проголосовали за закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, по которым они могут назначать свои силовые структуры и решать вопросы независимо от Украины. По сути, этим законом реально эту автономию утвердили", - возмутилась она, напомнив, что "Батькивщина" не голосовала за этот документ.

Как отметила Юлия Тимошенко, "за спиной украинцев ведутся, по сути, переговоры о капитуляции и за счет Украины они собирают урегулировать определенным образом интересы агрессора".

Она напомнила, что Россия стремится "переформатировать" войну, которую она начала против Украины, выдать агрессию за гражданскую войну, "где якобы украинцы друг с другом воюют".

Лидер "Батькивщины" назвала унижением Украины то, что "нас сажают за стол переговоров не с лидерами стран-гарантов нашей независимости, а с главарями так называемых ЛНР и ДНР".

Председатель партии убеждена, для установления мира на Донбассе Украина должна вернуться к Будапештскому меморандуму, который подписывали лидеры США и Великобритании, а затем односторонние заявления на его поддержку предоставили Франция и Китай. Именно эти страны давали нам гарантии целостности и нерушимости границ, когда наше государство отказывалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира.

"Будапештский меморандум - неотъемлемая часть международного права. Если его не выполнять, это означает, что международное право не работает. Один из пунктов меморандума предусматривает, если кто-то нарушает наши границы, надо немедленно садиться за стол переговоров", - напомнила она, добавив, что действующий президент не добился начала переговоров, а наоборот, как мог, дискредитировал этот документ.