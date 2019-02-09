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В "ДНР” добили раненого боевика просроченным препаратом - Ходаковский признал катастрофу с медициной
8 февраля ответным ударом ВСУ под Горловкой был тяжело ранен 20-летний террорист "ДНР". Он мог быть спасен, но наемнику ввели просроченный препарат.
Подробности ликвидации террориста "ДНР" озвучил в соцсети беглый экс-командир группировки "Восток" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился в ночь на 8 февраля под оккупированной Горловкой. ВСУ нанесли сокрушительный удар по позиции гибридной армии РФ, ранив 3 боевиков. Один из них вскоре скончался. Ходаковский уверяет, что причиной тому сами боевики, которые ввели раненому товарищу плохой препарат. "Порядка десяти выстрелов из СПГ-9 по позиции, болевой шок, потеря крови. Обезболивающее "Бутарфанол" ввели вовремя, но медикамент просрочен, как и у всех, в принципе", - сообщил Ходаковский. Он возмутился, так как этот препарат производит горловский "Стирол". "У нас в Горловке на заводе "Стирол" есть рабочий цех по производству в том числе и "Бутарфанола", который функционирует и поныне", - заверил террорист. Однако его ждало разочарование. Оказалось, что цех по производству этого лекарства не работает с 2014 года, когда на Донбасс пришел "русский мир". Местные эту информацию подтвердили. "А что там работает? Людям за 6 месяцев зарплату должны! Пятницами "кормят", - пожаловался Ходаковскому житель Горловки.
Теги: Донбасс, Горловка, боевик, гибель, препарат, ДНР, ВСУ, Ходаковский
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