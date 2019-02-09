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Архив - Донецкая область

В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций

09.02.2019 07:59
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В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций

Во временно оккупированном Донецке медики жалуются, что приезжающие из РФ наемники, часто имеют целый «букет»опасных инфекций.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Наемники из РФ, приезжающие «защищать русский мир» во временно оккупированный Донецк и другие населенные пункты, часто привозят опасные инфекции. Так, шокирующий инцидент имел место в Донецке – 20-летняя наемница из Самары наградила «букетом» венерических заболеваний почти целую воинскую часть(!!!).

Вот как дончане описывают происшедшее:

«Главврач ?? больницы жаловалась — хоть бы, эти грязные добровольческие проститутки-вонючки вылечили свои венерические заболевания перед тем, как к нам ехать. одна красавица из Самары (20 лет) наградила букетом венерических заболеваний почти целую воинскую часть».



Теги: Донецк, Донбасс, инфекция, венерическое заболевание, добровольцы, наемники, РФ
 
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