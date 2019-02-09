В Донецке сгорел дом главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова

09.02.2019 11:01

В неподконтрольном украинской власти Донецке сгорел дом «первого секретаря ЦК компартии ДНР»Бориса Литвинова.

Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает на своей странице в Facebook сотрудник«министерства информации ДНР» Станислав Ретинский, передают dnews.dn.ua.

«7 февраля в доме первого секретаря ЦК компартии ДНР Бориса Литвинова произошел пожар. К счастью, никто не пострадал», – сообщил Ретинский.

О причинах пожара ничего не известно.