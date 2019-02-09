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Архив - Донецкая область

В Донецке сгорел дом главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова

09.02.2019 11:01
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В Донецке сгорел дом главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова

В неподконтрольном украинской власти Донецке сгорел дом «первого секретаря ЦК компартии ДНР»Бориса Литвинова.

Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает на своей странице в Facebook сотрудник«министерства информации ДНР» Станислав Ретинский, передают dnews.dn.ua.

«7 февраля в доме первого секретаря ЦК компартии ДНР Бориса Литвинова произошел пожар. К счастью, никто не пострадал», – сообщил Ретинский.

О причинах пожара ничего не известно.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, пожар, коммунистическая партия, ДНР, соцсети
 
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