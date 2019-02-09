В оккупированном Донецке исчезли дети: 12-летних мальчиков не могут найти третьи сутки подряд

09.02.2019 15:26

Оба ребенка являются учащимися школы-интерната № 1 города Донецка. Дети пропали еще 6 февраля. До сих пор местонахождение несовершеннолетних не установлено, передает "Диалог.UA".

Как стало известно, без вести пропали Даниил Витальевич Магдыч, 2007 года рождения. Также исчез Дмитрий Евгеньевич Пронин, 2006 года рождения. В минувшую среду, 6 февраля, оба ребенка самовольно ушли из учебного заведения, расположенного в оккупированном Донецке по адресу ул. Гонимова, 17а. До сих пор никаких известий о судьбе детей нет.

Данииле Магдычу на вид 12 лет, рост примерно 130 сантиметров. Волосы темно-русые, короткие, глаза карие. Ребенок был одет в куртку серо-зеленого цвета, черные брюки и матерчатые кроссовки. Дмитрию Пронину на вид также примерно 12 лет, его рост 135 сантиметров. Глаза серые, волосы светлые, короткие. Мальчик был одет в черную куртку PUMA, черные брюки и кроссовки серого цвета.