В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство

09.02.2019 20:23

Во временно оккупированном Донецке, как и в других населенных пунктах, продолжается мародерство в оставленных зданиях, являвшихся ранее учреждениями культуры. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке продолжаются акты мародерства и вандализма в оставленных зданиях, являвшихся ранее учреждениями культуры. Эти здания грабятся или умышленно разрушаются. Притом, разрушение начинается изнутри – разбивается и сжигается оборудование.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Горловке разбирается «на кирпичи» здание одного из дворцов культуры на одном из городских поселков. Дончане в соцсетях сообщают, что на поселке Победа разрушается дворец культуры Химзавода, а из здания вывозятся остатки оборудования:

«На посёлке Победа, вывозят имущество ДК Химзавода. Кто знает, какая участь ДК в дальнейшем?»,

«Нет там давно никакого ДК»,

«Передали имущество оставшееся школе № 83!!!!»,

«Там вывозить нечего уже года три как»,

«Почему так активно не обсуждали энное количество пожаров внутри клуба за последний год??? Вследствие которых выгорела большая часть имущества внутри здания и часть крыши!!! Почему все молчали, когда выламали дверь центрального входа в клуб, разбили стекла на окнах, подожгли сцену, примерочную, гардеробную, побили всю сантехнику??? И это все — не за один день! Никто не видел...».

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