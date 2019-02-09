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Вербовщице "ДНР" Воронцовой грозит депортация - Москва готова выбросить еще одну предательницу Украины
Еще одна украинская коллаборантка может быть вскоре выслана из России. Речь о представительнице партии "Другая Россия" Ирине Воронцовой, которая активно сотрудничает с террористами "ДНР".
О проблемах Воронцовой на своем канале в Telegram рассказал российский депутат Сергей Шаргунов, передает "Диалог.UA".
"Равнодушие и предательство у нас давно соседствуют и стали нормой", - пожаловался Шаргунов, уточнив, что из РФ вскоре должны депортировать сепаратистку и жену боевика "Пятнашек" Воронцову. Она уже отправила жалобное письмо Путину с просьбой спасти, однако надежды на него нет. Коллаборантку ожидает судьба "журналистки" Елены Бойко, которая сейчас сидит в украинской тюрьме. Примечательно, что уроженка Житомира Воронцова проживает в РФ с 2009 года. При этом она активно отстаивала идеи "русского мира" в Украине, участвуя в различных антиукраинских акциях. В 2014 году она поддержала агрессию против Украины и даже некоторое время проживала в оккупированном Донецке, где занималась вербовкой террористов и снабжением группировок.
"В декабре 2017 года вид на жительство в России у Ирины аннулирован. В удовлетворении исков к ГУ МВД по вопросам миграции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказано. В сентябре 2018 Ирина подала ходатайство о предоставлении временного убежища на территории РФ. В декабре 2018 года в предоставлении временного убежища отказано. В любой момент ее могут выкинуть и передать под арест. Над ней нависает срок до 15 лет", - рассказал российский депутат. Стоит отметить, что Воронцова вместе со своим мужем есть в базе украинского "Миротворца". По данным волонтеров, участница "Другой партии" Лимонова в 2015 году сильно поссорилась с руководством террористической "ДНР". Ее схватили "МГБшники" и выдворили в Россию. Там ее также не жалуют из-за участия в акциях "лимоновцев". Судьба сепаратистки незавидна.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, письмо, МВД, депортация, вербовка, ДНР, РФ
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