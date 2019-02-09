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Жители ОРДО бунтуют против комендантского часа: «Мы — не крепостные»
Жители временно неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки возмущены тем, что в городах продолжается комендантский час, который действует только для обычных граждан.
Об этом горожане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По словам очевидцев, комендантский час уже давно не действует для тех, кто занимается перевозками, — у них есть пропуска, которыми они свободно пользуются.
«Ехали с перевозчиком в 4:00 утра, нас остановили, он предъявил пропуск, ПРОПУСК!!! И эти пропуска есть у многих, кто приближенный к власти или много денег платит. Это как получается, избранные могут жить полноценной жизнью, а остальные по закаулкам в аптеку или с гостей, да мало ли проблем может быть ночью», — возмущены комментаторы.
«Так давайте все, кто недоволен комендантским часом, тоже сделаем себе эти пропуска. Мы свободные люди, а не крепостные ! Сколько можно издеваться над людьми», — пишут дончане.
«Комендантский час давно превратился в коррупционную схему. Я за отмену», — считают пользователи.
«Достали со своим комендантским часом, толку с него? И не боятся, что вот такие водители сюрпризы делать начнут, они часто в Украину ездят, мало ли. Но ведь главное, что он платит,
Зато всех остальных как стадо в стойло и пофигу, что у тебя может что-то случиться. Вот республика народная, а что решает народ?» — также написал один из авторов.
При этом в Донецке есть и горячие сторонники комендантского часа. По их мнению, никаких дел и проблем ночью быть не может, поэтому дончанам не на что жаловаться.
«Любители погулять ночью обратитесь к Пушилину с просьбой создать народные дружины по охране общественного порядка с вашим же участием, будете и гулять и за порядком следить. Не задумывались о том, что нарушителей комендантского часа не уменьшается, может поэтому его и не отменяют… Какие дела и проблемы могут быть ночью? Транспорт не ходит, магазины не работают. Задержались в гостях, так нормальные и порядочные люди до ночи не сидят в гостях и понимают, что это просто неприлично и хозяевам надо отдыхать, а если так получилось оставайтесь до утра», — написал участник обсуждения.
Также сторонники комендантского часа подчеркивают, что даже с лекарствами можно потерпеть до утра.
«В аптеку за лекарствами ночью бежать, так кто вам виноват, что не можете собрать аптечку из самых необходимых лекарств, чтобы каждый раз не бегать за бинтами или анальгином. Одно нытье только, что у молодежи жизнь проходит без ночных гулянок, других проблем у нас нет. Научитесь планировать свой распорядок дня и никаких проблем не будет», — утверждает один из авторов.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, аптека, комендантский час, лекарства, пропуск, Пушилин, соцсети, ОРДО
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