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Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе

10.02.2019 08:38
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Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе

Добровольцы из России, получив ранение на Донбассе, оказываются ненужными и брошенными.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Прочитал, что *диот с телевизора сказал, что в РФ много добровольцев вновь вернутся, чтобы защищать "республику". Вы совсем что ли. Память у людей, кто там был еще не померкла и все помнят, по какой причине они уехали. И причина это не "перемирие", как говорят, а отношение к добровольцам. Просто брошенным после ранений и увольнений задним числом после госпиталей очень странно слышать о возвращении на Донбасс", - цитирует слова одного из них блогер.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, ранения, добровольцы, наемники, соцсети
 
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