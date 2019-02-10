«Черный Ленин» «ДНР» внезапно встал на сторону Украины: «ваш щирый фюрер». ВИДЕО

10.02.2019 16:19

Террорист «ДНР» Айо Бенес, которого называют «черным Лениным», неожиданно поддержал Украину. Он также заявил, что поджог в доме главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова никак не относится к «украинским диверсантам».

«Кто-то видит киевскую руку Порошенко, который специально вредит своим главным идеологическим противникам на «вражеской территории» перед президентскими выборами в Украине, чтобы порадовать национально озабоченных украинцев. «Мол, смотрите, как я – ваш щирый фюрер – этих донецких коммуняков взорвал, а потом сжег хату их вождя», – говорит с иронией Айо Бенес, передает akcenty.com.ua.

Также Айо Бенес утверждает, что виновных в этом необходимо искать в самой фейковой республике.

Айо Бенес

«С моей точки зрения, «КП ДНР» не настолько известна и влиятельна, чтобы ею сейчас занималась киевская хунта», – заявил Айо Бенес.

Стоит отметить, что Айо Бенес родился и вырос в Латвии, получил образование и проживал последние годы в Великобритании. На денный момент Айо Бенес воюет на Донбассе на стороне террористов «ДНР». Айо Бенес сам себя называет социалистом, большевиком, коммунистом, а в прессе его прозвали Черным Лениным.