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«Черный Ленин» «ДНР» внезапно встал на сторону Украины: «ваш щирый фюрер». ВИДЕО

10.02.2019 16:19
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«Черный Ленин» «ДНР» внезапно встал на сторону Украины: «ваш щирый фюрер». ВИДЕО

Террорист «ДНР» Айо Бенес, которого называют «черным Лениным», неожиданно поддержал Украину. Он также заявил, что поджог в доме главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова никак не относится к «украинским диверсантам».

«Кто-то видит киевскую руку Порошенко, который специально вредит своим главным идеологическим противникам на «вражеской территории» перед президентскими выборами в Украине, чтобы порадовать национально озабоченных украинцев. «Мол, смотрите, как я – ваш щирый фюрер – этих донецких коммуняков взорвал, а потом сжег хату их вождя», – говорит с иронией Айо Бенес, передает akcenty.com.ua.

Также Айо Бенес утверждает, что виновных в этом необходимо искать в самой фейковой республике.

Айо Бенес

«С моей точки зрения, «КП ДНР» не настолько известна и влиятельна, чтобы ею сейчас занималась киевская хунта», – заявил Айо Бенес.

Стоит отметить, что Айо Бенес родился и вырос в Латвии, получил образование и проживал последние годы в Великобритании. На денный момент Айо Бенес воюет на Донбассе на стороне террористов «ДНР». Айо Бенес сам себя называет социалистом, большевиком, коммунистом, а в прессе его прозвали Черным Лениным.



Теги: Донбасс, Ленин, черный, коммунистическая партия, ДНР, Порошенко, диверсанты, президентские выборы
 
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