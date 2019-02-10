"ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"

10.02.2019 11:06

Сепаратисты террористической "ДНР" в соцсетях жалуются на российских пограничников, считающих их "республику" фейковым образованием. Внимание на скандал в соцсетях обратил в Telegram известный блогер "Фашик Донецкий", отслеживающий в Сети сообщения об оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Спустя почти 5 лет существования на Донбассе "Л/ДНР" Москва так и не признала свои террористические образование. И не признает. Это уже начали подозревать даже самые ярые поклонники "русского мира". "Открыло глаза" сепаратистам поведение российских пограничников, которые требуют при пересечении границы писать не "ДНР", а "Украина, Донецкая область". "При заполнении декларации на ввоз авто требуют писать "Украина". Типа нету у них в международных таможенных базах "ДНР", - жалуются поклонники "русского мира"