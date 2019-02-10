- «Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО11:56
- "ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"11:06
- ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями10:59
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
- Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе08:38
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 10.02.201908:35
- Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам08:21
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
"ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"
Сепаратисты террористической "ДНР" в соцсетях жалуются на российских пограничников, считающих их "республику" фейковым образованием. Внимание на скандал в соцсетях обратил в Telegram известный блогер "Фашик Донецкий", отслеживающий в Сети сообщения об оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Спустя почти 5 лет существования на Донбассе "Л/ДНР" Москва так и не признала свои террористические образование. И не признает. Это уже начали подозревать даже самые ярые поклонники "русского мира". "Открыло глаза" сепаратистам поведение российских пограничников, которые требуют при пересечении границы писать не "ДНР", а "Украина, Донецкая область". "При заполнении декларации на ввоз авто требуют писать "Украина". Типа нету у них в международных таможенных базах "ДНР", - жалуются поклонники "русского мира"
Теги: Донбасс, Российская Федерация, признание, паспорт, ДНР
- В России подготовили очередную подлость для украинцев из Крыма
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе
- К вопросу о "массовой поддержке" оккупантов в ОРДЛО: в "ЛНР" местные пропагандисты, прославляя оккупационную власть, показали всю правду о "паспортах" террористов. ВИДЕО
- Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов
- Будущее "ЛДНР" зависит от позиции Запада в отношении Кремля - политолог
- «Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО11:56
- "ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"11:06
- ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями10:59
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР10:23
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
- Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе08:38
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 10.02.201908:35
- Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам08:21
- Покупки в интернете: с 7 февраля украинцы будут платить по-другому11:41
- Долги украинцев за ЖКХ-услуги могут списать 11:24
- "ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"11:06
- ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями10:59
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР10:23
- Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко09:57
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"