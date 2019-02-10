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Экс-главарь ОРДО похвастался получением «паспорта ДНР»

10.02.2019 13:42
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Экс-главарь ОРДО похвастался получением «паспорта ДНР»

Экс-«спикер ДНР» Андрей Пургин на своей странице в соцсети похвастался, что добился получения «паспорта» ОРДО.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

При этом ранее ему отказали в получении «паспорта ДНР» и сейчас, когда проблему удалось решить Пургин отметил:

«Надеюсь, что будет принят закон о гражданстве. И народ республики сможет по прозрачной и понятной схеме получать паспорта и другие документы республики. Надо закрыть коррупционные, безумные по своей сути бесконечные ВРЕМЕННЫЕ решения государственных органов, которые они пишут сами для себя, создавая тупики и кормушки».



Теги: Донбасс, документы, паспорт, ДНР, Пушилин, соцсети
 
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