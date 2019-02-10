Последние новости раздела
- Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» В Росию13:21
- На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова12:59
- Конституция Украины предусматривает автономность - Медведчук12:38
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО12:20
- «Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО11:56
- "ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"11:06
- ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями10:59
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
Экс-главарь ОРДО похвастался получением «паспорта ДНР»
10.02.2019 13:42
Экс-«спикер ДНР» Андрей Пургин на своей странице в соцсети похвастался, что добился получения «паспорта» ОРДО.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает donpress.com.
При этом ранее ему отказали в получении «паспорта ДНР» и сейчас, когда проблему удалось решить Пургин отметил:
«Надеюсь, что будет принят закон о гражданстве. И народ республики сможет по прозрачной и понятной схеме получать паспорта и другие документы республики. Надо закрыть коррупционные, безумные по своей сути бесконечные ВРЕМЕННЫЕ решения государственных органов, которые они пишут сами для себя, создавая тупики и кормушки».
Теги: Донбасс, документы, паспорт, ДНР, Пушилин, соцсети
Читайте также:
- Рада отказалась упрощать восстановление документов для жителей "ЛДНР"
- Как журналист пытался путешествовать в России с паспортом "ДНР" (ВИДЕО)
- «Паспорт республики» в «ДНР» и «ЛНР» выдают только при наличии украинского паспорта
- Гордость за "республику" - в Южную Осетию пускают с паспортом "ДНР"
- Паспорта"ДНР", свидетельства о рождении, о праве собственности - документы или просто бумажки?
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
- Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» В Росию13:21
- На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова12:59
- Конституция Украины предусматривает автономность - Медведчук12:38
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО12:20
- «Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО11:56
- "ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"11:06
- ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями10:59
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР10:23
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» В Росию13:21
- На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова12:59
- Конституция Украины предусматривает автономность - Медведчук12:38
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО12:20
- «Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО11:56
- Покупки в интернете: с 7 февраля украинцы будут платить по-другому11:41
- Долги украинцев за ЖКХ-услуги могут списать 11:24
- "ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"11:06
- ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями10:59
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года
- В "ЛНР" остановился крупный завод: боевики не смогли запустить "отжатое" предприятие, Россия отказалась помочь