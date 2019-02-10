Конституция Украины предусматривает автономность - Медведчук

10.02.2019 12:38

Экс-участник Трехсторонней контактной группы в Минске Виктор Медведчук выступает сторонником федеративного устройства Украины. Об этом он заявил в одном из своих вступлений, пишут Донецкие новости.

«Я лично – сторонник федеративного устройства, всегда был и им останусь, потому что я считаю, что федеративное устройство – это единственное лекарство от распада нашей страны», – сказал он.

Медведчук напомним, что «Конституция действующего унитарного государства предусматривает автономность одного из регионов – региона Крым». Таким образом, считает он, «статус автономии в Конституции унитарного государства выписан».

«И ничего нового я не предлагаю. Хотя мог предлагать и даже федеративное устройство, потому что, предлагая это, я понимаю, что его достичь можно только путем внесения изменений в Конституцию, а это не сепаратизм. Это действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране», – сказал он.

По его мнению, в Конституцию нужно добавить значение «автономный регион Донбасс». «Если мы это напишем, то, что не меняет Конституцию унитарного государства, то мы получим, что вернутся эти люди. Донбасс может вернуться в Украину, а Украина вернуться на Донбасс», – уверен Медведчук.

При этом он считает, что если бы Донбассу дали автономию, то «15-18 мая 2014 года мы могли договориться»

«Это то, что я первый раз говорю публично: 15-18 мая 2014 года мы могли договориться. Не мы с Шуфричем, а Украина вот с этими блудными сыновьями, блудными людьми. Был шанс. Я приехал, мы изложили позицию Турчинову. Я сказал: они готовы, мы садимся и пишем повестку дня, по поводу чего мы должны договориться. Болотов тогда сказал: "Я в ваших конституциях не понимаю, но в конституции есть Крым, и вот нам нужна автономия. Дайте нам автономию – и все". Я поулыбался тогда и говорю: "Давай сядем за стол и потом поговорим на эту тему". Турчинову я говорю, что мы готовы поехать, наверстать этот перечень вопросов и вступить в переговоры. Он говорит: "Там есть заложники". Были заложники с одной и с другой стороны, надо освободить заложников. Тогда я, Шуфрич по его просьбе, будем вести с ним переговоры. Я набрал их по телефону и говорю, что есть предложение нашего руководителя освободить заложников. Они говорят: приезжай, первый вопрос будет о заложниках. А нам сказали: нет, не надо, тогда не нужны эти переговоры. И потом они возобновились только в июне, через месяц, когда уже был президент новый, когда возникла Трехсторонняя контактная группа. Когда я ездил с тем же Шуфричем и договаривался о том, чтобы Трехсторонняя контактная группа приехала в Донецк… И она два заседания провела в Донецке», – сказал он.

Медведчук также отметил, что во время первых переговоров на участников группы напали представители незаконных вооруженных формирований. «И моя охрана тогда освободила представителя ОБСЕ, которую пытались там побить. Что было спровоцировано, естественно. Но несмотря на это, через 4 дня, 27 июня, мы снова приехали туда и снова вели переговоры. И снова договорились о том, что мы сейчас будем в режиме мирном, приостановления действий с одной и с другой стороны. Президент Порошенко приостановил АТО. Но 1 июля мы договорились о следующей встрече, и в ночь с 30-го на 1-е он принял решение выйти из стадии приостановления АТО. И потом начались боевые действия, которые закончились в сентябре, и потом плавно продолжались дальше. И с декабря 14-го года я уже начал заниматься не переговорами, а только обменами», – добавил он.