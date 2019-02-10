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Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» в Росию
10.02.2019 13:21
Глава движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил о возможности договориться о побеге глав группировок «ДНР/ЛНР» в Россию для проведения на неподконтрольных территориях Донбасса парламентских выборов.
По мнению Медведчука, нынешняя украинская власть опасается, что избиратели из ныне неподконтрольных территорий приведут в украинский парламент сепаратистов.
"«Почему они (экс-главы "ДНР/ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий должны сидеть в парламенте? Ведь по этому поводу тоже можно договориться: кто будет, а кто уедет, например, на повышение в Россию», — сказал он в интервью на телеканале «112 Украина».
Теги: Россия, Донбасс, побег, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Медведчук
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