Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» в Росию

10.02.2019 13:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» в Росию

Глава движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил о возможности договориться о побеге глав группировок «ДНР/ЛНР» в Россию для проведения на неподконтрольных территориях Донбасса парламентских выборов.

По мнению Медведчука, нынешняя украинская власть опасается, что избиратели из ныне неподконтрольных территорий приведут в украинский парламент сепаратистов.

"«Почему они (экс-главы "ДНР/ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий должны сидеть в парламенте? Ведь по этому поводу тоже можно договориться: кто будет, а кто уедет, например, на повышение в Россию», — сказал он в интервью на телеканале «112 Украина».



Теги: Россия, Донбасс, побег, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Медведчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх