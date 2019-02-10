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На Донбассе боевики устроили истерику после крупного успеха ВСУ: оккупанты стали быстро "переобуваться"
Как обстрелы мирных жителей преподнесены действия украинских военных, которые с помощью новейшего украинского противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили четыре единицы техники российско-оккупационных войск на временно оккупированном Донбассе.
Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, вскоре после того, как военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ всего за несколько дней уничтожили четыре единицы боевой техники российских оккупантов, на пропагандистских медиа-ресурсах появилась "новость" о том, что "на самом деле" украинские военные якобы уничтожили грузовик, перевозивший уголь, поставляемый в рамках гуманитарной помощи по согласованию с Красным Крестом, передает "Диалог.UA".
Блогер отмечает, что уже давно не удивляют такие "переобувания в воздухе" от пропагандистов "ЛНР/ДНР". И саркастически замечает, что можно было бы "уничтожение машины с углем" обыграть и более драматично, с кровавыми подробностями. Но при этом блогер также делится обеспокоенностью по поводу того, что для дискредитации украинских военных оккупанты действительно могут устроить и провокации с реальными жертвами среди мирного населения. Ведь нужно же как-то объяснять тем же жителям РФ, почему их страна тратит огромные деньги на поддержку донбасских "народных республик" и отправляет туда на убой своих военных. А россияне даже при всей их рабской психологии уже все более и более недовольны тем, что Кремль, игнорируя колоссальные внутренние проблемы страны, финансирует разного рода весьма сомнительные дела за ее пределами. "Морали нет. Ждем кровавое шоу и кишки на деревьях. Коллаборантам нужно заполнять эфир и новостную ленту, ибо даже ватное раисянское б**ло уже начинает ненавидеть трехбуквенные цирки на территории Украины. Вывод прост — нужны новые жертвы, чтоб б**лота имела чо пообсуждать и чо поверещать. Ждем", - резюмирует Фашик Донецкий.
Теги: Донбасс, жертвы, уголь, гуманитарная помощь, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, военная техника
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