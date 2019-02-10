На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами

10.02.2019 09:42

Співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, залучені до складу Об'єднаних сил у межах перекриття каналів контрабанди та протиправного переміщення зброї, боєприпасів, блокували реалізацію в районі проведення ООС вогнепальної зброї

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає Depo.ua.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє військовослужбовців однієї з військових частин, які несуть службу в районі проведення ООС, налагодили канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, яка за попередньою інформацією була списана в 2014 році як втрачена в боях.

Правоохоронці затримали обох правопорушників у місті Бахмут Донецької області під час чергової спроби продажу автомата Калашникова (АКМС 7,62) та кулемета (РПК 5,45) та набоїв до неї, за які вони планували виручити 30 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 410 Кримінального Кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операція із викриття зловмисників проводилася спільно із слідчим Теруправління ДБР, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Об'єднаних сил.