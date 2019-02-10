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«Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО

10.02.2019 11:56
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«Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО

Бойцы ВСУ прицельным и мощным ударом ответили на провокационные обстрелы членов НВФ на Донбассе. Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» опубликовал видео с точным ответным ударом ВСУ на провокации противника., пишет ДонПресс.

В комментарии к видео Штефан пишет:
«Война продолжается, война не останавливалась ни на минуту, как и ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием, и предателей, которые взяли в руки оружие, поддавшись на сладкие обещания российских оккупантов. Яркий пример немедленного возмездия от воинов с ОСиного роя».



Теги: Донбасс, ВСУ, НВФ, позиции
 
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