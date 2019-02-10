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Переселенцы на Донетчине: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ
В Донецкой области по состоянию на 7 февраля официально зарегистрировано 487 833 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Такую информацию опубликовала пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации, пишут Донецкие новости.
«По состоянию на 07.02.2019 года на территории Донецкой области учтено 408 144 семей и 487 833 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
лица трудоспособного возраста – 100 159;
дети – 66 828;
лица с инвалидностью – 17 082;
пенсионеры – 303 764.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 023 человек.
Топ-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, выглядит так:
Волновахский район – 50 530;
Краматорск – 47 802;
Славянск – 34 483;
Лиман (до переименования Красный Лиман) – 22 938;
Константиновка – 22 104;
Марьинский район – 19 182;
Славянский район – 18 420;
Бахмут (до переименования Артемовск) – 16 335;
Мирноград (до переименования Димитров) – 15 824;
Селидово – 15 624.
Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, Донетчина
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