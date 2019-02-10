Переселенцы на Донетчине: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ

10.02.2019 15:22

В Донецкой области по состоянию на 7 февраля официально зарегистрировано 487 833 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Такую информацию опубликовала пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации, пишут Донецкие новости.

«По состоянию на 07.02.2019 года на территории Донецкой области учтено 408 144 семей и 487 833 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 100 159;

дети – 66 828;

лица с инвалидностью – 17 082;

пенсионеры – 303 764.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 023 человек.

Топ-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, выглядит так:

Волновахский район – 50 530;

Краматорск – 47 802;

Славянск – 34 483;

Лиман (до переименования Красный Лиман) – 22 938;

Константиновка – 22 104;

Марьинский район – 19 182;

Славянский район – 18 420;

Бахмут (до переименования Артемовск) – 16 335;

Мирноград (до переименования Димитров) – 15 824;

Селидово – 15 624.