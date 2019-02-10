- На Донбассе боевики устроили истерику после крупного успеха ВСУ: оккупанты стали быстро "переобуваться"22:01
- Пушилин против Порошенко: в сети опубликован «секретный указ» главаря ОРДО21:28
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром20:31
- У Вероні відкрили "представництво ДНР"20:02
- В зоне ООС после контузии пропал боец ВСУ: идут поиски военного18:02
- «Черный Ленин» «ДНР» внезапно встал на сторону Украины: «ваш щирый фюрер». ВИДЕО16:19
- В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»15:39
- Переселенцы на Донетчине: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ15:22
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО14:23
- "Нам врут, только за сутки 7 погибших", - боевики "Л/ДНР" на взводе из-за огромных потерь на фронте13:59
Пушилин против Порошенко: в сети опубликован «секретный указ» главаря ОРДО
В соцсети опубликовали «секретный указ» главаря ОРДО Дениса Пушилина, согласно которому в «республике» будут критиковать и дискредитировать президента Украины Петра Порошенко перед предстоящими 31 марта текущего года выборами.
Соответствующий «документ» обнародовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ с позывным «Ночной Сталкер», передает donpress.com.
В комментарии к снимкам он написал:
«Если много сидеть в Интернете, можно наткнуться на весьма интересные документы. Все же тезис о том, что РФ и недореспублики согласны на любого президента Украины, кроме действующего, подтверждается».
При этом в «указе» Пушилин потребовал «обеспечить целенаправленную работу по информационным вбросам с подписью конкретно указанных должностных лиц ВСУ».
Кроме того, он призвал брать в пример «документ заместителя начальника управления народной милиции ДНР» Эдуарда Басурина. И сообщил о намерении поощрить Басурина денежной премией в размере 3 окладов месячного денежного содержания «за творческий подход».
Теги: Донбасс, информация, премия, указ, выборы президента, ДНР, ВСУ, Порошенко, Пушилин, Басурин, соцсети
- Бывший "беркутовец" "слил" боевикам "Л/ДНР" информацию про ВСУ и приезд Порошенко
- Басурин подтвердил продвижение и укрепление бойцов ООС под Горловкой: террорист в панике
- Боевики вновь сорвали перемирие
- Басурин перегрелся: пригрезились атаки ВСУ
- Басурин заявил, что Украина бомбит сама себя
- Один из главарей "ДНР" сделал важное признание
- На Донбассе боевики устроили истерику после крупного успеха ВСУ: оккупанты стали быстро "переобуваться"22:01
- Пушилин против Порошенко: в сети опубликован «секретный указ» главаря ОРДО21:28
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром20:31
- У Вероні відкрили "представництво ДНР"20:02
- В зоне ООС после контузии пропал боец ВСУ: идут поиски военного18:02
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова17:02
- «Черный Ленин» «ДНР» внезапно встал на сторону Украины: «ваш щирый фюрер». ВИДЕО16:19
- В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»15:39
- Переселенцы на Донетчине: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ15:22
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО14:23
- Полный абсурд: Почему ПФУ не исполняет судебные решения по пенсиям переселенцев22:31
- На Донбассе боевики устроили истерику после крупного успеха ВСУ: оккупанты стали быстро "переобуваться"22:01
- Пушилин против Порошенко: в сети опубликован «секретный указ» главаря ОРДО21:28
- Украинцам рассказали, что на самом деле продают в магазинах с "конфискатом"21:00
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром20:31
- У Вероні відкрили "представництво ДНР"20:02
- В России показали оружие «Судного дня»: идет подготовка к испытаниям. ВИДЕО19:28
- В сторону Крыма двинулись колонны ВСУ18:59
- Невероятно полезные продукты, которые многие избегают18:20
- В зоне ООС после контузии пропал боец ВСУ: идут поиски военного18:02
- Невероятно полезные продукты, которые многие избегают18:20
- Вспоминала, как в сапогах ложились спать: студентка впервые за 4 года побывала дома в ОРДЛО. ВИДЕО17:41
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается