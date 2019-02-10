Пушилин против Порошенко: в сети опубликован «секретный указ» главаря ОРДО

10.02.2019 21:28

В соцсети опубликовали «секретный указ» главаря ОРДО Дениса Пушилина, согласно которому в «республике» будут критиковать и дискредитировать президента Украины Петра Порошенко перед предстоящими 31 марта текущего года выборами.

Соответствующий «документ» обнародовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ с позывным «Ночной Сталкер», передает donpress.com.

В комментарии к снимкам он написал:

«Если много сидеть в Интернете, можно наткнуться на весьма интересные документы. Все же тезис о том, что РФ и недореспублики согласны на любого президента Украины, кроме действующего, подтверждается».

При этом в «указе» Пушилин потребовал «обеспечить целенаправленную работу по информационным вбросам с подписью конкретно указанных должностных лиц ВСУ».

Кроме того, он призвал брать в пример «документ заместителя начальника управления народной милиции ДНР» Эдуарда Басурина. И сообщил о намерении поощрить Басурина денежной премией в размере 3 окладов месячного денежного содержания «за творческий подход».