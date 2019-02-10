Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 10.02.2019

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Минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався динамічним.
Через КПВВ прослідувало більше 35 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 7736 осіб та 760 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 7685 осіб та 1240 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 6825 осіб та 1297 транспортних засобів;
«Гнутове» – 3915 осіб та 965 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 8930 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
«Майорське» – 30/40; «Мар’їнка» – 50/50; «Новотроїцьке» – 40/50; «Гнутове» – 30/20.
Учора в КПВВ «Новотроїцьке» прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, стосовно якого було доручення правоохоронних органів України. Його розшукували за ст. 185 КК України «Крадіжка» та ст. 255 КК України «Створення злочинної організації». Затриману особу, яка йшла на вхід з ТОТУ, передано співробітникам Нацполіції.
Крім того, в КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка» прикордонники Краматорського загону разом з представниками фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил припинили дві спроби переміщення через лінію розмежування товарів, серед яких комплектуючі до комп’ютера, косметичні вироби та автозапчастини. Їх намагались переправити на тимчасово окуповану територію. Загальна вартість товару складає майже 145 тисяч гривень.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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