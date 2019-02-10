У Вероні відкрили "представництво ДНР"

10.02.2019 20:02

У Вероні відкрилося друге в Італії так зване "представництво" самопроголошеної "ДНР"

Про це повідомляє Depo.ua.

Зазначається, що церемонія відкриття відбулася у суботу, 9 лютого.

"До наших завдань буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається на Донбасі, яка досі замовчується офіційними ЗМІ. Наша мета - привернути суспільну увагу до проблеми, яка залишається невирішеною", - сказав Дзокателлі.

Він розповів, що неодноразово особисто бував у зоні конфлікту на сході України.

"Ми регулярно направляємо туди наші делегації, в тому числі за участю італійських політиків. Передаємо зібрану тут допомогу, ліки населенню", - пояснив Дзокателлі.

Нагадаємо, раніше самопроголошене керівництво окупованого Донецька заявило, що 14 грудня 2016 року за участі представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію, у Турині було відкрите "представництво ДНР".

Цю інформацію підтвердила італійська команда проекту Stopfake.org, що займається спростуванням неправдивої інформації про події в Україні. У Stopfake наголосили, що дана інформація не є фейком.

Посол України в Італії Євген Перелигін водночас заявив, що бойовиків у Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині - провокація проросійських сил.