Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Вероні відкрили "представництво ДНР"

10.02.2019 20:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Вероні відкрили "представництво ДНР"

У Вероні відкрилося друге в Італії так зване "представництво" самопроголошеної "ДНР"
Про це повідомляє Depo.ua.
Зазначається, що церемонія відкриття відбулася у суботу, 9 лютого.
"До наших завдань буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається на Донбасі, яка досі замовчується офіційними ЗМІ. Наша мета - привернути суспільну увагу до проблеми, яка залишається невирішеною", - сказав Дзокателлі.
Він розповів, що неодноразово особисто бував у зоні конфлікту на сході України.
"Ми регулярно направляємо туди наші делегації, в тому числі за участю італійських політиків. Передаємо зібрану тут допомогу, ліки населенню", - пояснив Дзокателлі.
Нагадаємо, раніше самопроголошене керівництво окупованого Донецька заявило, що 14 грудня 2016 року за участі представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію, у Турині було відкрите "представництво ДНР".
Цю інформацію підтвердила італійська команда проекту Stopfake.org, що займається спростуванням неправдивої інформації про події в Україні. У Stopfake наголосили, що дана інформація не є фейком.
Посол України в Італії Євген Перелигін водночас заявив, що бойовиків у Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині - провокація проросійських сил.



Теги: Донбасс, Верона, представительство, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх