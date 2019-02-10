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В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»
10.02.2019 15:39
Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в социальной сети сообщил о гибели члена НВФ «ЛДНР» из российского города Липецка Гончарова Юрия Сергеевича, известного по позывному «Сокол», передает donpress.com.
По информации соцсетей, «Сокол» родился в российском городе Липецк 10 апреля 1982 года.
Как сообщают знакомые и близкие Гончарова он погиб 30/07/18 во время ДТП на автодороге Липецк-Усмань.
Информация о члене НВФ содержится в базе данных сайта «Миротворец».
Теги: Россия, Донбасс, авария, гибель, ДТП, ДНР, соцсети, НВФ
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